Napoli, in alto mare il rinnovo di Osimhen: differenza di 5 mln tra la proposta di ADL e la richiesta di Victor

Non arrivano buone notizie per i tifosi napoletani in merito al rinnovo di Victor Osimhen. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la situazione sarebbe in alto mare, una differenza troppo importante tra quanto richiesto da parte del calciatore e quanto offerto dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Quest’ultimo, infatti, richiede una cifra compresa tra i 180 e i 200 milioni di euro per cedere il suo bomber, un importo che, al momento, nessuna squadra è disposta a spendere (PSG compreso). Da parte della squadra francese sarebbe arrivata una proposta importante al calciatore, un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. La volontà di Osimhen è restare a Napoli per un altro anno, ma vorrebbe un ingaggio quasi simile a quello offerto da PSG. Per trovare una via d’uscita, sarà necessario un compromesso tra ADL e il calciatore, con il presidente De Laurentiis che al momento non si è spinto oltre i 7 milioni di euro a stagione.