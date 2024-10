Napoli in ansia: Lobotka fuori per infortunio, Gilmour pronto a sostituirlo

Momento delicato per il Napoli, che dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka per diverse partite a causa di un infortunio. Sebbene la situazione non sia grave, il centrocampista slovacco dovrà fermarsi per il tempo necessario a un recupero completo.

Antonio Conte, allenatore degli azzurri, dovrà quindi fare affidamento su Billy Gilmour, giovane scozzese che è stato acquistato per essere la prima alternativa a Lobotka nel ruolo di regista.

Lobotka salta le prossime tre gare

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Lobotka è destinato a saltare le prossime gare contro Empoli, Lecce e Milan, tutte partite cruciali per il Napoli:

“Non solo domani, ma anche contro Lecce e Milan toccherà a Gilmour, visto che il problema al flessore di Lobotka richiede la massima attenzione e non può essere sottovalutato”. Il ritorno in campo dello slovacco è previsto per il 3 novembre, in occasione della sfida contro l’Atalanta.

Nel frattempo, Gilmour avrà l’opportunità di mettersi in mostra e dimostrare il suo valore, giocando da titolare in queste partite fondamentali per il cammino del Napoli.