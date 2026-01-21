Napoli in ansia per l’infortunio a Noa Lang? Il punto sulla cessione al Galatasaray

Pur in fase di trattativa per cedere sia Noa Lang che Lorenzo Lucca, ieri il Napoli ha deciso di schierare entrambi i calciatori nella trasferta di Champions League in Danimarca pareggiata per 1-1 contro il Copenaghen. Sia l’olandese che l’ex Udinese sono entrati nella ripresa per cercare di agguantare la vittoria che avrebbe messo gli azzurri in posizione più rassicurante per piazzarsi almeno ai Playoffs: i discorsi saranno rimandati all’ultima decisiva giornata contro il Chelsea.

Lo stesso Lang ha però subito un piccolo infortunio la cui entità è ancora da analizzare. La dirigenza si è ovviamente preoccupata in quanto la sua cessione è decisiva per provare a sbloccare il mercato in entrata. Sulla questione è intervenuto il noto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano:

“Nonostante l’infortunio rimediato all’ultimo pallone toccato nella gara di Copenaghen dopo un duro fallo che ha fatto temere il peggio, al momento non risultano lesioni considerate serie. Questa è l’impressione emersa nel post partita, con il giocatore apparso sofferente ma non in condizioni tali da far scattare particolari allarmi.”

Sospiro di sollievo, dunque, per il Napoli che si appresta a formalizzare la trattativa con il Galatasaray. La squadra di Istanbul punta a rinforzarsi proprio per fare bene in Europa: i turchi hanno ancora la possibilità di qualificarsi alla prossima fase a eliminazione diretta seppur con avversari proibitibi: Atlético Madrid e Manchester City.

“Le due parti restano in contatto e potrebbero arrivare a una chiusura nelle prossime ore. Le cifre dell’operazione sono state riviste nelle ultime ore: il club turco punta a mantenere l’accordo su una valutazione tra i 26 e i 27 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe avvicinarsi ai 30 milioni. Le parti potrebbero incontrarsi a metà strada. La formula allo studio prevede un prestito da 2 milioni di euro con opzione di riscatto e non obbligo”.