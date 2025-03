Napoli in apprensione per Rrahmani: allarme muscolare per il difensore

Il Napoli monitora con attenzione le condizioni di Amir Rrahmani, uscito anzitempo nel match contro il Venezia a causa di un fastidio muscolare. Il difensore kosovaro ha avvertito un problema al flessore sinistro durante il secondo tempo, chiedendo il cambio per evitare complicazioni.

Lo staff medico azzurro ha effettuato una prima valutazione, diagnosticando un semplice affaticamento, ma resta alta l’attenzione per eventuali sviluppi.

Rrahmani ha raggiunto il ritiro della nazionale

Nonostante il problema fisico, Rrahmani ha già raggiunto il ritiro della sua nazionale in Kosovo, dove è atteso da un importante impegno di Nations League contro l’Islanda. Il match, valido per i playoff salvezza del gruppo B, è particolarmente significativo per il centrale azzurro, che veste con orgoglio la fascia da capitano della propria selezione.

Nelle prossime ore, il giocatore verrà sottoposto a ulteriori controlli dallo staff medico del Kosovo per stabilire l’entità dell’infortunio e valutare se potrà scendere in campo. La volontà di Rrahmani è quella di non rinunciare alla sfida, ma ogni decisione verrà presa con il supporto dei medici.

Il Napoli, intanto, segue con attenzione la situazione, avendo chiesto aggiornamenti immediati sugli esami a cui sarà sottoposto il difensore. L’obiettivo è evitare rischi inutili in vista dei prossimi impegni stagionali.