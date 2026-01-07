mercoledì, Gennaio 7, 2026
Napoli, in arrivo 2 attaccanti: investimento da 40 milioni (da pagare a giugno) per il nuovo esterno?

Moreno Zannone
Il mercato di gennaio del Napoli si preannuncia più complicato del previsto. La parola d’ordine in casa azzurra è saldo zero, una condizione che obbliga la dirigenza a muoversi con estrema cautela e creatività. In quest’ottica, il club partenopeo avrebbe individuato una strategia chiara: prima cedere, poi comprare.

I due nomi destinati a lasciare Napoli sarebbero quelli di Lucca e Lang, calciatori che non hanno pienamente convinto e che potrebbero garantire risorse utili per sbloccare il mercato in entrata.  Il primo obiettivo riguarda il reparto offensivo: l’idea sarebbe quella di portare in azzurro un attaccante centrale in prestito secco, dal momento che si attende anche il ritorno di Romelu Lukaku.

Il secondo intervento, invece, sarebbe più strutturato e guarderebbe anche al futuro. Il Napoli sarebbe infatti alla ricerca di un esterno offensivo da inserire subito in rosa, ma con la formula del prestito con diritto di riscatto da esercitare a giugno. Ed è proprio su questo fronte che emergerebbe il nome considerato prioritario dalla dirigenza.

L’obiettivo principale sarebbe Ndoye del Nottingham Forest. Il calciatore non sarebbe centrale nel progetto del club inglese e questa situazione potrebbe aprire uno spiraglio importante per il Napoli. L’idea degli azzurri sarebbe quella di puntare su un prestito semestrale, rimandando l’investimento più oneroso all’estate (riscatto, fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro).

