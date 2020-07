Napoli, in arrivo 46 milioni: pronta la cessione di tre esuberi?

La dirigenza del Napoli, quest’anno, ha deciso di programmare in anticipo il calciomercato che inizierà il prossimo Settembre, ovvero quando tutte le competizioni calcistiche saranno terminate. Un ritardo importante dovuto all’emergenza Coronavirus.

Aurelio De Laurentiis sta cercando di chiudere già ora diversi acquisti, tra cui Osimhen, un difensore ed un eventuale sostituto di Callejon. Tuttavia, il presidente e Cristiano Giuntoli sono avanti anche sul lato cessioni.

Nei prossimi giorni, infatti, potrebbero arrivare ben 46 milioni di euro nelle casse della società partenopea, grazie a tre cessioni: Younes, Llorente e Ounas. In particolare, quest’ultimo è in trattativa con il Lille e rientrerebbe nell’affare che porterebbe in azzurro il nigeriano Osimhen.

Secondo le ultime indiscrezioni, la SSC Napoli valuta il calciatore 30 milioni di euro e la società francese sembra intenzionata a versare tale somma agli azzurri attraverso uno scambio con l’attaccante.

Younes e Llorente, invece, potrebbero rimanere ancora in Campania. Entrambi, infatti, sono coinvolti in una trattativa con il Benevento. L’allenatore Simone Inzaghi, infatti, ha chiesto calciatori di qualità e di esperienza e per questo sarebbe pervenuta un’offerta da 16 milioni di euro dalla società campana. Resta da capire la disponibilità dei due giocatori di accettare il Benevento e la possibilità di offrire un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro. Le ultime indiscrezioni, però, porterebbero la trattativa in stato già avanzato.