Napoli, in arrivo altri tre colpi: in attesa di Lukaku, Manna chiude per due centrocampisti

Il mese d’agosto, per la SSC Napoli, sarà molto caldo, soprattutto per il mercato in entrata. In attesa della cessione di Victor Osimhen, Giovanni Manna è al lavoro per sistemare il centrocampo e regalare ad Antonio Conte due nuovi calciatori utili per interpretare al meglio la sua formazione.

Sono in corso, in questi giorni, le trattative per due calciatori: Gilmour e Brescianini. I due giovani calciatori avrebbero già ricevuto l’ok da parte di Antonio Conte, con la dirigenza azzurra al lavoro per il loro acquisto a titolo definitivo. Il primo potrebbe arrivare per una cifra di circa 12-13 milioni, con il secondo, invece, sarebbe stato già raggiunto l’accordo su una base di 12 milioni di euro.

IL NAPOLI ATTENDE ROMELU LUKAKU. L’ATTACCANTE ARRIVERA’ DOPO L’ADDIO DI OSIMHEN, PER IL CLUB PARTENOPEO UN INVESTIMENTO DA ALMENO 30-35 MILIONI DI EURO

Lukaku potrebbe arrivare in azzurro dopo il 7 agosto, la deadline fissata dalla SSC Napoli per la cessione di Osimhen. L’attaccante belga ha una clausola da 44.3 milioni di euro ma la dirigenza azzurra lavora per far scendere il prezzo al Chelsea ed acquistarlo per 30-35 milioni di euro.