Napoli, in arrivo due colpi da 40 milioni di €: un nuovo difensore ed un centrocampista (che ha già accettato)

La SSC Napoli è pronta ad annunciare i primi acquisti della campagna estiva 2023. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha avviato le trattative con l’Atalanta per acquistare le prestazioni sportive del centrocampista Teun Koopmeiners, offrendo 30 milioni di euro all’Atalanta: “Il Napoli ha deciso di fare un tentativo, di aumentare la pressione sulla società bergamasca che non ha bisogno di cedere dopo aver incassato – e tanto – dagli addii di Boga e Hojlund“.

“Il Napoli sarebbe disposto a spendere anche più di 30 milioni per far vacillare la resistenza dell’Atalanta. Il giocatore ha grandi ambizioni, vorrebbe giocare la Champions e ovviamente sarebbe anche attratto dalla prospettiva di lottare per lo scudetto. Ma non è certo tipo da mal di pancia, da prese di posizione dure. È un professionista serio, ineccepibile. E come tale continuerà a comportarsi […]“, riporta La Gazzetta dello Sport. Il calciatore, quindi, sarebbe entusiasta di iniziare una nuova avventura a Napoli ed avrebbe già accettato il trasferimento nella squadra campione d’Italia.

Oltre Koopmeiners, la SSC Napoli è pronta a chiudere anche per il nuovo difensore: Natan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è fatta per il calciatore il quale si trasferirà al Napoli e sarà il sostituto di Kim: “La base per l’accordo con il club dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro totali. I dialoghi tra i due club sono positivi per arrivare alla fumata bianca tra le due squadre. Accordo raggiunto invece con il giocatore e si stanno definendo le commissioni degli agenti. Se tutto procede secondo i piani, domenica mattina svolgerebbe le visite mediche e poi andrebbe subito in ritiro. L’obiettivo è quello di farlo arrivare in tempo per l’amichevole di domenica alle 18:30 contro l’Augsburg.”.

Con gli acquisti di Koopmeiners e Natan, quindi, la proprietà partenopea investirà cifre importanti, 30 per il centrocampista e 10 per il difensore, arrivando ad un complessivo di 40 milioni di euro.