Napoli, in arrivo due colpi da 60 milioni di €: un nuovo difensore ed un centrocampista (che ha già accettato)

La SSC Napoli è pronta ad annunciare i primi acquisti della campagna estiva 2023. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha avviato le trattative con l’Atalanta per acquistare le prestazioni sportive del centrocampista Teun Koopmeiners, offrendo 30 milioni di euro all’Atalanta: “Il Napoli ha deciso di fare un tentativo, di aumentare la pressione sulla società bergamasca che non ha bisogno di cedere dopo aver incassato – e tanto – dagli addii di Boga e Hojlund“.

“Il Napoli sarebbe disposto a spendere anche più di 30 milioni per far vacillare la resistenza dell’Atalanta. Il giocatore ha grandi ambizioni, vorrebbe giocare la Champions e ovviamente sarebbe anche attratto dalla prospettiva di lottare per lo scudetto. Ma non è certo tipo da mal di pancia, da prese di posizione dure. È un professionista serio, ineccepibile. E come tale continuerà a comportarsi […]“, riporta La Gazzetta dello Sport. Il calciatore, quindi, sarebbe entusiasta di iniziare una nuova avventura a Napoli ed avrebbe già accettato il trasferimento nella squadra campione d’Italia.

Oltre Koopmeiners, la SSC Napoli è pronta a chiudere anche per il nuovo difensore: Kilman. L’unico problema è relativo al bonus alla firma, una situazione che però potrebbe presto sbloccarsi e portare il calciatore a firmare con il Napoli. L’edizione de Il Mattino riporta: “In ogni caso, adesso il primo della lista è Kilman anche se è quello del terzetto che costa di più. De Laurentiis e il suo braccio destro Chiavelli hanno a lungo tergiversato ma anche loro sono consapevoli che il tempo stringe“.

“Se gli agenti dell’inglese con origini ucraine ridurranno le pretese sui bonus alla firma, l’affare potrebbe chiudersi anche nelle prossime 48 ore. Certo è che Garcia vorrebbe il difensore, almeno quello, il prima possibile. I Wolves, da parte loro, sono pronti a un’intesa per il prestito con obbligo di riscatto: in ogni caso, il dado non è ancora tratto“. Anche per Kilman il Napoli è disposto ad offrire 30 milioni di euro, una cifra che, sommata ai 30 milioni per Koopmeiners, porterebbe la proprietà partenopea ad investire 60 milioni di euro in pochi giorni.