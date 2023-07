Napoli, in arrivo Faraoni: ad ottobre 32 anni, il più anziano con Juan Jesus e Mario Rui

Il Napoli sta lavorando per chiudere in queste ore l’accordo per il trasferimento di Faraoni in azzurro. È il portale Tuttomercatoweb.com ad annunciare come la trattativa sia ormai definita con il calciatore che si trasferirà in Campania per circa 2/3 milioni di euro. Al terzino un triennale importante da circa 3 milioni di euro a stagione con opzione anche per un quarto anno. L’allenatore Rudi Garcia, infatti, ha preferito un profilo di esperienza come Faraoni ad una giovane promessa come Alessandro Zanoli per via dell’obiettivo stagionale, ovvero puntare alla finale di UEFA Champions League.

Davide Faraoni compirà, infatti, 32 anni il prossimo ottobre. Si tratta di uno dei calciatori più anziani di sempre acquistati dalla SSC Napoli. Con Juan Jesus e Mario Rui, quindi, sarà il calciatore con l’età maggiore all’interno della squadra.