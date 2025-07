Napoli, in arrivo fumata bianca per Gutierrez. Di Marzio: “Le cifre della trattativa, svelato l’ingaggio oneroso del calciatore”

Il Napoli è pronto a mettere a segno un nuovo colpo per la corsia mancina: Miguel Gutiérrez è ormai ad un passo dalla chiusura della trattativa. Il talentuoso terzino sinistro del Girona, classe 2001, è da tempo nel mirino della società partenopea e ora sembra davvero arrivato il momento decisivo.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il club azzurro ha già raggiunto un’intesa di massima con l’entourage del calciatore, al quale è stato proposto un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. Alla società spagnola non è ancora arrivata una proposta ufficiale, ma il Napoli è pronto a formulare un’offerta da 20 milioni di euro più bonus, che potrebbe convincere definitivamente il Girona a cedere il giocatore.

Anche Gianluca Di Marzio conferma: il Napoli ha ripreso i contatti con decisione e la trattativa è in fase avanzata. Gutiérrez, nonostante un infortunio che ne ha rallentato l’inizio di stagione, resta un profilo molto stimato dallo staff tecnico guidato da Antonio Conte.

Queste le sue dichiarazioni a SKY: “Il Napoli è tornato a seguire da vicino Miguel Gutierrez, terzino sinistro di proprietà del Girona. Lo spagnolo, che è attualmente infortunato e quindi non pronto fin da subito, è un profilo che gli azzurri seguono dallo scorso ottobre. Il club di De Laurentiis vuole presentare un’offerta da 20 milioni di euro al club che l’anno scorso ha anche partecipato alla Champions League. Inoltre, ci sono già stati contatti con Gutierrez stesso, per un ingaggio da 2,5 milioni di euro l’anno“

Cresciuto nel vivaio del Real Madrid, Gutiérrez è approdato al Girona nel 2022, dove ha disputato 99 partite, realizzato 6 gol e fornito diversi assist in tre stagioni. Nell’ultima annata ha collezionato 29 presenze in Liga e 6 in Champions League, segnando anche una rete nella massima competizione europea.

Giocatore completo, dotato di tecnica, corsa, dribbling e capacità di cross, Gutiérrez può agire sia come terzino sinistro puro che in posizione più avanzata, adattandosi anche come centrocampista esterno. Un rinforzo di qualità per una fascia che ha bisogno di nuova energia e continuità.

Il nome dello spagnolo era tornato in auge negli ultimi giorni, ma ora è più di una semplice suggestione: il Napoli è vicino alla fumata bianca. Manca solo l’affondo finale per mettere nero su bianco un’operazione che potrebbe rivelarsi determinante per il progetto tecnico degli azzurri.