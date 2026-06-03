Il Napoli continua a lavorare con grande attenzione sul mercato estivo e uno dei nomi più caldi per la difesa resta quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo della Lazio è considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Massimiliano Allegri, tecnico che avrebbe dato il proprio gradimento all’operazione.

Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, il calciatore avrebbe già espresso la sua volontà di trasferirsi in azzurro. Gila starebbe infatti spingendo per approdare in Campania e avrebbe già detto sì al progetto del Napoli. Un segnale importante che potrebbe facilitare il lavoro della dirigenza guidata da Giovanni Manna.

La situazione contrattuale del difensore mette la Lazio davanti a una scelta delicata. Come spiegato da Pedullà, il presidente Claudio Lotito dovrà decidere se rischiare di perdere il giocatore a parametro zero oppure accettare un’offerta vicina ai 20 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe comunque ai biancocelesti di monetizzare la cessione.

C’è però un dettaglio non trascurabile: il Real Madrid vanta una clausola sulla futura rivendita pari al 50% dell’incasso. Questo significa che la Lazio incasserebbe soltanto una parte della somma versata dal Napoli. Proprio per questo motivo, la cessione in estate potrebbe rappresentare la soluzione più conveniente per tutte le parti coinvolte.