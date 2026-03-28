Napoli, in arrivo il rinnovo di Rrahmani: con Conte è tornato ad essere uno dei migliori al Mondo

Il Napoli si prepara a blindare uno dei pilastri della propria difesa: Amir Rrahmani è infatti sempre più vicino al rinnovo di contratto, un accordo che dovrebbe arrivare prima della conclusione del campionato. Una scelta che certifica non solo la fiducia del club, ma anche la straordinaria crescita del difensore kosovaro negli ultimi mesi.

Sotto la guida di Antonio Conte, Rrahmani ha vissuto una vera e propria rinascita calcistica. Se già in passato aveva mostrato solidità e affidabilità, oggi è diventato molto di più: un leader difensivo, un punto di riferimento costante per l’intero reparto arretrato.

Eppure, non molto tempo fa, il suo percorso sembrava aver imboccato una direzione diversa. Durante l’esperienza con Rudi Garcia, appena due anni fa, Rrahmani appariva in difficoltà: meno brillante, meno incisivo, quasi smarrito all’interno di un sistema che non ne esaltava le caratteristiche.

Il cambio in panchina ha però rappresentato una svolta decisiva. Conte ha restituito al difensore certezze e centralità, costruendo attorno a lui un assetto tattico che ne valorizza qualità e personalità. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: oggi Rrahmani è tornato ai suoi massimi livelli, anzi, li ha superati.