Napoli, in arrivo offerta folle per Osimhen: ADL ha stabilito il prezzo per l’eventuale cessione

La SSC Napoli si gode i suoi campioni. Il lavoro della dirigenza partenopea ha dato i suoi frutti ed ora la squadra è riuscita a conquistare un traguardo importante. Al termine della stagione, però, bisogna capire come trattenere i migliori della squadra, ovvero Kvara e soprattutto Victor Osimhen.

L’attaccante partenopeo è infatti finito nel mirino dei top club europei. La dirigenza azzurra, come riportato dall’edizione de Il Mattino, ha stabilito la cifra minima per cedere il campione: “150 milioni di euro, non di meno. Altrimenti De Laurentiis e Giuntoli non si accomoderebbero nemmeno su una sedia per iniziare a parlare“.

Dall’Inghilterra è in arrivo per il Napoli, da parte del Manchester United, un’offerta importante e in linea con le richieste della dirigenza azzurra: 150 milioni di euro.

In ogni caso Aurelio De Laurentiis vuole prima far terminare la stagione e parlare con il giocatore per capire le sue intenzioni. Ogni decisione, quindi, sarà presa solo dopo aver c’entrato l’obiettivo Scudetto.