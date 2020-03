Napoli, in arrivo tre rinnovi: prolunga il suo contratto anche Hysaj?

In questo periodo in cui il calcio si è fermato a causa dell’emergenza Covid-19, in casa Napoli si inizia a discutere sul futuro ed in particolare sui rinnovi contrattuali dei calciatori. Mentre alcuni andranno via perché non nei piani di Rino Gattuso, altri rinnoveranno il proprio contratto di lavoro con la SSC Napoli.

Il primo che dovrebbe presto mettere nero su bianco è Giovanni Di Lorenzo. Arrivato tra la perplessità generale dei tifosi, l’ex difensore dell’Empoli ha subito mostrato il suo potenziale, tanto da convincere Aurelio De Laurentiis a rinnovagli il contratto dopo appena un anno.

Con lo stesso agente di Di Lorenzo, inoltre, la dirigenza partenopea discuterà anche il rinnovo di Elseid Hysaj. Quest’ultimo, infatti, nonostante l’addio annunciato in estate, sarebbe disposto a rinnovare il contratto con gli azzurri per non andare a scadenza, con la promessa, però, di ascoltare le proposte delle altre squadre in estate.

Un altro calciatore che potrebbe firmare nei prossimi giorni è Piotr Zielinski. Con il centrocampista azzurra, infatti, sarebbe già stata raggiunta l’intesa sulle cifre contrattuali.

Con il giocatore, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe già trovato l’accordo su un ingaggio da 2.8 milioni di euro a stagione che, con il passare degli anni e con i vari bonus, potrebbe raggiungere i 3.5 milioni di euro. Sull’aspetto economico l’intesa è stata subito raggiunta. Maggiori discussioni, invece, ci sono state sulla clausola rescissoria. Alla fine si dovrebbe trovare un accordo su una base di 100 milioni di euro.