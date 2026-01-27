Napoli, in arrivo un altro attaccante: accettato contratto fino al 2031, è brasiliano come Giovane

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, alla ricerca di profili in grado di alzare il livello della rosa e offrire più soluzioni offensive ad Antonio Conte. Tra le ultime idee sulle quali sta lavorando il direttore sportivo Giovanni Manna c’è il nome di Alisson Santos, attaccante che stuzzica la dirigenza azzurra per caratteristiche tecniche e margini di crescita. Un profilo giovane ma già pronto a misurarsi con un contesto ambizioso come quello partenopeo.

Il club, infatti, non intende chiudere la propria campagna acquisti con l’arrivo di Giovane, prelevato nei giorni scorsi dall’Hellas Verona. L’operazione è stata ritenuta importante, ma non sufficiente per completare il reparto offensivo, soprattutto alla luce delle richieste dell’allenatore. Conte ha chiesto più alternative in avanti, capaci di garantire gol, intensità e versatilità tattica lungo l’arco della stagione.

L’esperto di mercato, Nicolò Schira, rivela che il calciatore ha già accettato il club azzurro: “Alisson Santos ha dato la sua disponibilità a trasferirsi al Napoli, con il quale potrebbe firmare un contratto fino al 2031. La società sta ora discutendo con lo Sporting CP per cercare un accordo con il club proprietario del suo cartellino: bisogna raggiungere l’intesa sulle condizioni e le cifre”.

In quest’ottica, l’eventuale innesto di Alisson Santos rappresenterebbe un ulteriore tassello di un mercato mirato e funzionale al progetto tecnico. Manna continua a lavorare sotto traccia, valutando costi e fattibilità dell’operazione, con l’obiettivo di consegnare a Conte un attacco più profondo e competitivo.