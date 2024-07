Napoli, in arrivo un doppio colpo: è fatta per due nuovi centrocampisti, cosa manca per l’annuncio

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Valter De Maggio. Tra i vari temi toccati, si è parlato anche di mercato e delle trattative in corso. In particolare, il direttore ha rivelato dell’ormai imminente arrivo di due nuovi calciatori, i quali andranno a rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte.

“Fatta per Brescianini, ci siamo. Il Napoli in un primo momento aveva offerto 8 milioni più bonus a fronte di una richiesta del Frosinone di 12 milioni, ora il club azzurro si è spinto fino a 10 più bonus, siamo in dirittura d’arrivo. Per certificare l’ufficialità di Brescianini la condizione è l’addio di Gaetano e questo il ds del Frosinone lo sa”.

“Nel contempo vi dico che se Cajuste accetta il Galatasaray è tutto fatto anche per l’arrivo di Gilmour dal Brighton”, ha rivelato Valter De Maggio.

MARCO BRESCIANINI E’ QUARTO ACQUISTO DELLA SSC NAPOLI, GILMOUR IL QUINTO: CONTE RINFORZA IL CENTROCAMPO DOPO GLI ACQUISTI DI BUONGIORNO, RAFA MARIN ED ALESSANDRO SPINAZZOLA

A scrivere del centrocampista in azzurro anche l’esperto Nicolò Schira, il quale rivela le cifre del trasferimento: “Accordo di principio tra Marco Brescianini e Napoli per un contratto fino al 2029 (€1,2 milioni a stagione). Il Napoli aspetta le cessioni di Cajuste e Gaetano per chiudere la trattativa con il Frosinone per 10 milioni più bonus. Sulla cessione il Milan riceverà dal Frosinone il 50%“.