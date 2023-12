Napoli, in arrivo un nuovo attaccante? De Laurentiis ha un sogno e si chiama Ademola Lookman

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è attualmente impegnato nel garantire a Walter Mazzarri nuovi acquisti per risollevare una stagione fino a questo momento deludente. Il numero uno azzurro, con il trio Meluso-Mantovani-Micheli, è al lavoro per nuovi acquisti, calciatori di livello che possono subito dare un contributo importante alla squadra.

In particolare, la dirigenza sarebbe intenzionata ad osservare anche profili per il reparto offensivo del campo per cercare un sostituto di Politano nel caso in cui, quest’ultimo, decida di accettare l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

ADEMOLA LOOKMAN DELL’ATALANTA NEL MIRINO DEL NAPOLI: VALUTAZIONE DI 30 MILIONI DI EURO

Secondo le ultime indiscrezioni, gli azzurri avrebbero messo nel mirino da diverse settimane l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman, il quale può giocare su entrambe le corsie e, all’occorrenza, anche come attaccante centrale.

La sua valutazione, dopo la stagione dello scorso anno, è di circa 30 milioni di euro. Una cifra importante che il Napoli potrebbe investire dal momento che si tratta comunque di un calciatore con enormi potenzialità di crescita.