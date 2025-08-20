Napoli, in attacco non solo un grande investimento: due occasioni dai parametro zero?

Il Napoli si prepara a vivere una settimana decisiva sul fronte calciomercato. La società azzurra, consapevole delle ambizioni della piazza e della necessità di rinforzare l’organico, ha intenzione di portare a casa un investimento importante per dare qualità e nuove alternative ad Antonio Conte. Tuttavia, le valutazioni della dirigenza non si fermano soltanto agli acquisti onerosi: in una fase economica complessa, il club guarda anche alle occasioni a parametro zero, un terreno sempre ricco di possibilità inattese.

Tra i profili di maggiore interesse emergono due nomi che hanno fatto la storia recente del calcio europeo. Il primo è Stefano Okaka, attaccante con un passato nel Torino, nella Roma e in diverse esperienze internazionali. L’ex centravanti della Nazionale italiana rappresenta un’opzione di esperienza e forza fisica, un profilo che potrebbe garantire soluzioni in fase offensiva senza gravare sul bilancio. La sua voglia di rilancio potrebbero renderlo un jolly interessante per completare il reparto.

L’altro grande nome è quello di Diego Costa, un vero e proprio gladiatore del gol. L’ex bomber dell’Atletico Madrid, protagonista in Liga e Premier League, rimane uno degli attaccanti più carismatici degli ultimi quindici anni. La sua carriera lo ha visto segnare reti pesanti con la maglia dei colchoneros e del Chelsea, e nonostante l’età avanzata, la sua grinta e il suo spirito competitivo lo rendono un candidato affascinante per un ambiente passionale come quello partenopeo.

Bisognerà capire, però, il loro stato di forma visto che sono fermi da diversi mesi. Il Napoli, quindi, farà un grande investimento nel reparto offensivo ma potrebbe anche vedere i parametro zero che sono attualmente in ricerca di una squadra per avere maggiori soluzioni visto l’infortunio di Lukaku.