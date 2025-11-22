Napoli, in attacco prende piede l’ipotesi Pinamonti come successore di Lorenzo Lucca

Il Napoli prepara le prime mosse di mercato e tra le questioni più delicate c’è il futuro di Lorenzo Lucca, sempre più vicino all’addio. Il club azzurro valuta scenari diversi per non farsi trovare impreparato. La dirigenza vuole un attaccante pronto per il progetto tecnico di Antonio Conte.

Tra i profili studiati con maggiore attenzione spicca quello di Andrea Pinamonti del Sassuolo, centravanti classe 1999. L’attaccante piace per fisicità, esperienza in Serie A e capacità di lavorare spalle alla porta. Il suo nome è considerato ideale per raccogliere l’eredità di Lucca nel sistema di gioco azzurro.

Il Napoli, però, agirà solo quando sarà chiaro il destino di Lucca, la cui cessione aprirebbe spazi economici e tecnici. Conferme su Pinamonti arrivano anche da Emanuele Cammaroto che, per NapoliMagazine.com, rivela:

“Un’altra anticipazione che possiamo dare sempre per l’attacco: se dovesse partire Lucca, mi risulta che il Napoli potrebbe decidere di prendere una punta per la panchina e verrebbe fatto un tentativo per Pinamonti del Sassuolo, anche tenendo conto che Lukaku e Hojlund potrebbero giocare insieme nel 3-5-2 e comunque Lukaku rientra da un grave infortunio”.