Napoli in Champions, non tutti applaudono gli azzurri: “Non ha battuto una squadra irresistibile”

Ai microfoni di 7Gold è intervenuto il giornalista Claudio Zuliani. Tra i vari temi toccati, si è parlato anche del Napoli e della vittoria degli azzurri in Champions League contro l’Eintracht Francoforte: “Con tutto il rispetto per la squadra di Luciano Spalletti, non mi sembra che il Napoli abbia battuto una squadra irresistibile. È ancora presto per giudicarli, dobbiamo vedere se riescono ad arrivare finale di Champions League“.

“Non è che sta facendo chissà che in Champions, per ora ha battuto una squadra settimana nel campionato tedesco“. Anche qualche settimana fa, dopo la vittoria nella partita d’andata, Zuliani ha commentato: “Dopo la partita del Napoli contro l’Eintracht Francoforte, leggendo i giornali sembrava quasi che il Napoli avesse fatto un grande trionfo“.

Il Napoli, in questo momento, è sicuramente una delle squadra più in forma, non solo in Italia ma anche in Europa. L’obiettivo di Luciano Spalletti, e della squadra, è cercare di arrivare fino in fondo.