Napoli: in chiusura per Petagna al Monza

Il Monza in seguito alla scalata in Serie A sta rivoluzionando tutti i compartimenti della squadra e ormai è vicinissima ad Andrea Petagna che è in uscita dal Napoli.

L’attaccante triestino, classe ’95, è arrivato a Napoli nel 2020 e viene individuato come vice di Victor Osimhen. In due stagioni in azzurro ha totalizzato 50 presenze e 7 reti in campionato.

L’indiscrezione sulla sua partenza viene confermata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che scrive così: “Il prossimo martedì è in programma un incontro per chiudere il colpo Petagna”. Quindi l’attaccante azzurro rappresenta la prima scelta per il Monza che ormai preme per chiudere l’affare, si parla di una cessione con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.