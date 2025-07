Napoli in chiusura per Rao: 48 ore per la firma

Il Napoli ha deciso di acquistare un ex giocatore dell’ormai fallita Spal ed è un giovane che probabilmente verrà aggregato al Bari in Serie B. Si tratta di Emanuele Rao, classe 2006 che ha stupito nell’ultima stagione disputata di Serie C

Attesa per il doppio colpo

E se il Napoli ha praticamente chiuso per il colpo Noa Lang, si può dire che un altro colpo per la fascia sia ormai in dirittura d’arrivo. I partenopei, però, in questo caso hanno prelevato un giovane per il futuro. La firma è attesa entro 48 ore e ci si aspetta buone cose da lui.

Si tratta di Emanuele Rao, classe 2006 che in una Spal fallita, ma che si è salvata ai Play out di Serie C contro il Milan Futuro, è riuscito a brillare più che mai. Il classe 2006 è atteso in città per firmare il suo nuovo contratto, arrivando da svincolato. Il giovane, poi, potrebbe finire per essere girato in prestito in Serie B al Bari per fare esperienza.

Chi è Emanuele Rao?

Il giovane è riuscito con le sue 37 presenze, 5 gol e 2 assist a mettersi in mostra davanti a tutta l’Italia del calcio. Già da gennaio alcune squadre si erano mosse su di lui e non solo squadre di bassa classifica. Oltre al Napoli, ormai vicino al suo acquisto, su di lui si erano avvicinate Juventus, Inter, Milan, Torino e Fiorentina. Solo ultimamente è stato vicinissimo al Bologna, con sondaggi anche da parte di Cesena e Reggiana. Il suo futuro, però, sembra essere in azzurro. Per ora sarà Bari, forse, poi si vedrà.