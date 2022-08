Napoli: in corsa per Ronaldo?

La notizia del possibile approdo di Cristiano Ronaldo a Napoli ha riscosso molto clamore nelle ultime settimane. Il portoghese, infatti, è ai ferri corti con il Manchester United ed è alla ricerca di una squadra con cui giocare per la prossima stagione calcistica mentre continua i propri allenamenti individuali.

L’idea Ronaldo è tornata in auge in seguito all’indiscrezione rivelata dal quotidiano messicano Bolavip secondo cui i Red Devils sembrerebbero interessati a Hirving Lozano. L’attaccante azzurro classe ’95, infatti, piace molto al nuovo tecnico Ten Hang e chissà se quest’interesse non possa porre le basi per una possibile trattativa che comprende anche Ronaldo.

Il possibile arrivo di Ronaldo, comunque, resta più complicato di quanto sembra in quanto il problema principale è legato all’ingaggio del calciatore che si aggira sugli 8 milioni.