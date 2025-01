Napoli, in difesa sia Danilo che Skriniar? Inizia la settimana più importante degli ultimi anni

Terminata la partita con l’Atalanta e perfezionato l’addio di Kvara, la SSC Napoli inizia una delle settimane più importanti degli ultimi anni per quanto riguarda la campagna di riparazione. In questi giorni, infatti, la dirigenza dovrà dimostrare a tifosi e a Conte di essere di alto livello.

Molti sono i nomi in ballo per tutti i settori del campo. In difesa potrebbero arrivare ben due pezzi da 90: Danilo e Skriniar. Soprattutto quest’ultimo, il quale ha ancora 29 anni, può diventare un vero e proprio leader del Napoli del futuro, un colpo importante per i prossimi cinque anni.

SKRINIAR IL GRANDE ACQUISTO PER LA DIFESA DELLA SSC NAPOLI: CON IL PSG RAPPORTI OTTIMI DOPO LA TRATTATIVA PER IL PASSAGGIO IN FRANCIA DI KVARA

Lo scoglio è lo stipendio ma potrebbe anche essere condiviso con il PSG. A centrocampo il sogno è Frattesi, ma potrebbe anche essere rimandato a giugno in attesa degli introiti derivanti dalla cessione di Osimhen e dalla qualificazione in Champions League.

In attacco, invece, Garnacho è il nome più in voga. Tuttavia, nel mirino del club partenopeo ci sono anche altri fuoriclasse e, nel caso in cui dovessero esserci problemi, c’è sempre un calciatore che a Conte piace: Federico Chiesa. Potrebbe arrivare anche in prestito semestrale.