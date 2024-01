Napoli in difficoltà, nel possibile ritiro ci potrebbe essere la presenza di Edo De Laurentiis

Contro il Torino è arrivata l’ennesima sconfitta per la SSC Napoli. Nelle ultime quattro partite sono zero i gol messi a segno dalla squadra, con il ds Meluso che, al termine della partita, ha annunciato la possibilità che la squadra vada subito in ritiro.

“Abbiamo fatto una piccola riunione col mister e poi abbiamo parlato con la squadra: ci scusiamo con la nostra gente per questa partita. Ci dispiace molto, siamo stati irriconoscibili. Dobbiamo tornare a una normalità che ora non c’è anche per infortuni e calciatori andati in Coppa d’Africa. Ritiro? Lunedì ci ritroveremo al centro sportivo e vedremo il da farsi”.

NAPOLI IN DIFFICOLTA’, INTERVIENE EDO DE LAURENTIIS PER SVOLTARE LA SITUAZIONE

Al ritiro, in assenza di Aurelio De Laurentiis, potrebbe esserci il figlio Edoardo. Quest’ultimo, negli ultimi anni, è sempre stato vicino alla squadra, non solo nelle vittorie, ma soprattutto nelle difficoltà.

Il presidente partenopeo potrebbe quindi affidare al figlio il suo posto in questo momento difficile, mettendo vicino alla squadra una persona da sempre vicino ai calciatori.