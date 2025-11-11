Napoli, in due vogliono più spazio: a gennaio si deciderà

Altri due calciatori partenopei sembrano pretendere maggiore spazio. Se per uno dei due il destino sembra già segnato, l’altro ha bisogno di giocare più tempo possibile per crescere. Si trattano di Pasquale Mazzocchi e Luca Marianucci, che a gennaio potrebbero entrambi lasciare Napoli

Vogliono maggiore spazio

Non è una novità in questa stagione se si sente di giocatori che vorrebbero maggior tempo in campo, in ottica Napoli. Pasquale Mazzocchi e Luca Marianucci, infatti, sembrano scontenti del loro minutaggio e avrebbero chiesto di poter giocare.

Se per il primo sembra evidente come a gennaio ci sarà una separazione, per il secondo è più probabile un prestito. Mazzocchi era stato vicinissimo a salutare in direzione Sassuolo in estate, con ora a gennaio la possibilità di vederlo addirittura salutare per andare in Serie B farsi concreta. Il Napoli prenderà qualcuno al suo posto e già stanno sondando il terreno. Marianucci, invece, è un discorso a parte.

Prestito ma… dove?

Luca Marianucci è arrivato con grandi aspettative, la scorsa estate, dall’Empoli. Il giovane nativo di Livorno, infatti, vuole giocare e non è detto che possa restare fino a fine stagione in azzurro. Infatti, la volontà sarebbe quella di farsi le ossa in prestito in qualche squadra a gennaio, con già qualche interesse da squadre di Serie A.

Il Sassuolo sembrerebbe una pista utile, anche se ci sarebbe da combattere e non poco vista l’esplosione di Muharemovic e Idzes che continua ad essere titolare inamovibile. Il Torino sta trovando stabilità difensiva, ma un innesto in più non farebbe male visto che Maripan sembra essere il meno stabile tra quelli lì dietro. A Cagliari c’è una coppia composta da Lupero e Mina che ha bisogno di rifiatare, così come Gaspar e Tiago Gabriel a Lecce. Parma sarebbe una suggestione, che probabilmente non si concretizzerà. Al momento, però, due squadre che potrebbero seriamente inserirsi – e stando da info raccolte dalla nostra redazione forse lo faranno – e sono Pisa e Fiorentina. Entrambe cercano un difensore e Marianucci in prestito sarebbe ottimo, considerando che gli permetterebbe di tornare dove è nato e cresciuto: in Toscana.