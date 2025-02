Napoli in emergenza sulla corsia sinistra: le condizioni di Olivera e il rinnovo fino al 2030

Il Napoli deve fare i conti con diverse problematiche legate agli infortuni, in particolare sulla fascia sinistra. L’attenzione è concentrata sulle condizioni di Mathias Olivera, il cui recupero è diventato una priorità per il club.

Percorso mirato

L’esterno uruguaiano sta seguendo un percorso di riabilitazione mirato, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile senza però affrettare i tempi. Lo staff medico e Antonio Conte valutano attentamente ogni fase del rientro, consapevoli dell’importanza di avere il giocatore al massimo della forma sia fisicamente che mentalmente. Il tecnico, come già dimostrato con Alessandro Buongiorno, preferisce inserire i suoi uomini solo quando sono pienamente pronti, evitando rischi inutili.

L’idea iniziale era quella di rivedere Olivera in campo per la sfida contro l’Inter al Maradona, ma non è escluso che possa essere convocato già per l’impegno contro il Como, accelerando così il suo ritorno. La sua presenza rappresenterebbe un elemento fondamentale per la squadra, soprattutto considerando l’assenza di Leonardo Spinazzola.

Parallelamente, la società è al lavoro per blindare il futuro del terzino. La trattativa per il prolungamento del contratto fino al 2030 è ormai in fase avanzata, con un accordo che prevedrebbe uno stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione.

Conte ha dato il suo pieno sostegno al rinnovo, ritenendo Olivera un giocatore chiave per il progetto azzurro. Sotto la gestione dell’allenatore salentino, il laterale ha ritrovato fiducia e rendimento dopo un’annata difficile, dimostrando di poter essere un elemento imprescindibile per il Napoli che verrà.