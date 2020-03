Napoli, in estate almeno 4 cessioni importanti. Un calciatore non ben accetto dai compagni?

In casa Napoli si pensa già al futuro. Il presidente partenopeo, infatti, durante il mercato di gennaio, ha messo a segno diversi colpi spendendo quasi 100 milioni di euro. Mai Aurelio De Laurentiis aveva osato così tanto nel primo mese dell’anno, e ciò anticipa la rivoluzione che si completerà il prossimo giugno.

Durante il prossimo mercato estivo, infatti, ci saranno almeno quattro cessioni importanti. Il primo ad andare via sarà Fernando Llorente. L’ex attaccante della Juventus, infatti, non ha quasi mai trovato spazio con l’impiego di Gennaro Gattuso, il quale aveva già acconsentito ad un suo addio durante la scorsa campagna di riparazione.

Il secondo a fare le valigie, con molte probabilità, sarà Arek Milik. Aurelio De Laurentiis crede nelle qualità del suo centravanti, tuttavia, le difficoltà che si stanno incontrando sul fronte rinnovo non consentono la permanenza del polacco dal momento che, il prossimo anno, il giocatore andrà in scadenza. L’arrivo di Andrea Petagna e la conferma di Dries Mertens, inoltre, confermano che questa potrebbe essere l’ultima stagione di Milik in maglia azzurra.

Ci sarà, poi, un addio importante. Uno tra Koulibaly ed Allan, infatti, sarà ceduto per finanziare gli acquisti già messi a segno. In caso di mancata qualificazione alla Champions, inoltre, servirebbero milioni per non andare in rosso in bilancio.

Un’altra cessione di lusso, infine, sarà quella di Hirving Lozano. Mentre con Ancelotti vi era spazio a disposizione per il messicano, con Gennaro Gattuso il giocatore non ha quasi mai visto il campo preferendogli anche Elif Elmas. Alcuni calciatori del Napoli sarebbero contrariati dalla presenza in squadra di Lozano. I giocatori azzurri, infatti, osservano bene gli allenamenti e non riescono a capire come uno come lui possa guadagnare uno stipendio da 4.5 milioni di euro ogni anno. Le sue prestazioni in campo, inoltre, sono quasi sempre state scadenti. Nonostante ciò, l’attaccante giocava spesso con Carlo Ancelotti dal momento che fu proprio l’attuale allenatore dell’Everton a convincere De Laurentiis a spendere quasi 50 milioni di euro. L’unica speranza per racimolare qualche milione è venderlo proprio all’ex mister del Napoli, il quale sarebbe disposto a prenderlo durante il prossimo mercato estivo.