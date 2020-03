Napoli, in estate almeno due cessioni eccellenti: via un portiere ed scambio con un attaccante?

Con l’arrivo di Gennaro Gattuso in casa Napoli sono cambiate diverse gerarchie. Chi prima poteva puntare sulla presenza di Carlo Ancelotti al fine di giocare, ora sta incontrando dei problemi. I riferimenti sono soprattutto a Hirving Lozano e Alex Meret, con quest’ultimo che si è trovato da titolare inamovibile a riserva in pochi giorni.

Per questo motivo, il giocatore non sarebbe molto felice dell’attuale situazione e starebbe pensando seriamente di fare le valigie e lasciare Napoli al termine dell’attuale stagione. Su di lui c’è il forte interesse del Milan dal momento che Donnarumma è destinato ad andare via già a giugno/luglio.

Con il Milan, infatti, oltre all’affare Meret, potrebbe nascere anche uno scambio di mercato che coinvolgerebbe Arek Milik il turco Calhanoglu.

Il centrocampista, infatti, è un grande pupillo di Rino Gattuso già dai tempi del Milan e sarebbe ben felice di allenarlo di nuovo. Arek Milik, invece, è destinato a lasciare Napoli per via della rottura con la società partenopea riguardo il nuovo contratto. Aurelio De Laurentiis, infatti, aveva offerto un rinnovo importante ma rifiutato dal giocatore a seguito dell’eccessiva clausola rescissoria.

Il Napoli della stagione 2020/2021, quindi, potrebbe essere molto diverso rispetto a quello attuale. I tifosi sono perplessi in particolare per la situazione di Alex Meret. Il popolo azzurro, infatti, considera il portiere della Nazionale un vero e proprio patrimonio e non riesce a capire il motivo di tale decisione da parte dell’allenatore. Il broncio del portiere è ormai evidente e l’unico rimedio potrebbe essere la sua cessione.