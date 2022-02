Napoli, in estate potrebbero partire Ospina e Meret

Umberto Chiariello parla della possibilità che il Napoli vada sul mercato per un nuovo portiere in estate, fuori Ospina e Meret

Umberto Chiariello, giornalista sportivo vicino alle vicende del Napoli, ha parlato della situazione partenopea riguardante i portieri. Il ruolo dell’estremo difensore napoletano vedrà cambi drastici in estate, secondo lui, con la scadenza di contratto di Ospina che non sarebbe l’unica partenza.

Secondo quanto dichiarato dal giornalista, anche Alex Meret potrebbe partire e il Napoli acquisterebbe un altro portiere. L’ex Udinese è un calciatore su cui la dirigenza azzurra punta parecchio, ma Spalletti non è dello stesso avviso. In stagione gli avrebbe preferito più volte Ospina, tanto da spingere il ragazzo lontano da Napoli secondo Chiariello.

Le dichiarazioni a canale 21

Le dichiarazioni di Chiariello riportate a Canale 21 lasciano ben poco alla fantasia. Il giornalista dice “Io ho la convinzione che fine anno il Napoli cambierà entrambi i portieri. Ospina ha le lusinghe di Carlo Ancelotti al Real Madrid, mentre Alex Meret avrebbe bisogno di un nuovo progetto per rilanciarsi da titolare. Di conseguenza non escludo che il Napoli possa tornare sul mercato dei portieri in estate”.

Poi aggiunge “Chi potrebbe approdare al Napoli? Uno degli obiettivi potrebbe essere Alessio Cragno del Cagliari. È un portiere fortissimo che merita ben altri palcoscenici”. Il giornalista poi termina, parlando di Meret “Considerando la situazione delle squadre di Serie A e delle ambizioni dello stesso portiere, io penso possa approdare alla Fiorentina. Non hanno grandi portieri e quello potrebbe essere l’ambiente perfetto per rilanciarlo. Vedremo cosa accadrà in futuro”.

Attualmente il Napoli si sarebbe visto offerto Thomas Strakosha, in uscita dalla Lazio. Biancocelesti che avrebbero puntato Ospina per la propria porta, ma se si dovesse rivelare reale l’interesse del Real Madrid potrebbe esserci ben poco da fare per i capitolini. Cragno appare come un potenziale d’occasione, specialmente se il Cagliari dovesse retrocedere.