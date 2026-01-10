Napoli, in estate prende piede l’ipotesi Nico Paz? ADL vuole una squadra giovane e di qualità

La prossima estate potrebbe segnare l’inizio di una vera e propria rivoluzione in casa Napoli. La dirigenza azzurra starebbe valutando un profondo rinnovamento della rosa con un obiettivo chiaro: abbassare l’età media della squadra puntando su calciatori giovani, ma già pronti per competere ad alti livelli, senza rinunciare alla qualità tecnica.

Dopo stagioni intense e con un gruppo che ha garantito grandi risultati, il club partenopeo è consapevole della necessità di aprire un nuovo ciclo. L’idea è quella di sfoltire l’organico, liberarsi di alcuni ingaggi pesanti e reinvestire su profili in grado di garantire freschezza atletica, intensità e prospettiva futura.

In questo contesto prende sempre più quota il nome di Nico Paz, talento argentino attualmente in forza al Como. Il centrocampista offensivo, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, è destinato a rientrare in Spagna al termine della stagione per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, come previsto dagli accordi tra i club. Tuttavia, il suo futuro a Madrid appare tutt’altro che scontato.

Proprio per questo motivo, l’ipotesi di una nuova partenza non è da escludere. Il Napoli osserva con attenzione e valuta la possibilità di inserirsi, forte anche degli ottimi rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Florentino Pérez. Secondo le prime indiscrezioni, con un’offerta complessiva attorno ai 50 milioni di euro si potrebbe aprire una trattativa concreta con il Real Madrid, magari con formule che prevedano bonus o percentuali su una futura rivendita.