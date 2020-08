Napoli, in fase avanzata l’addio di Allan? ADL pronto ad incassare 40 milioni

In casa Napoli il calciomercato è ormai attivo. Dopo l’annuncio di Victor Osimhen, la società azzurra pensa al mercato in uscita, con il primo nome già deciso sulla lista delle cessioni: Arek Milik. L’attaccante polacco, infatti, ha praticamente rotto con la società partenopea.

Arek Milik, però, non sarà l’unico calciatore a fare le valigie. Secondo le ultime indiscrezioni, è in fase avanzata la trattativa per il trasferimento all’Everton di Allan. Il centrocampista azzurro è stato espressamente richiesto da Carlo Ancelotti.

L’ex allenatore del Napoli, infatti, rivuole il suo pupillo in Premier League e per strapparlo agli azzurri sarebbe disposto ad arrivare ai 40 milioni richiesti da Aurelio De Laurentiis.

Con Gattuso, il centrocampista partenopeo non sembra più essere un punto di riferimento. Raramente, infatti, il mister l’ha fatto giocare dal primo minuto.

In ogni caso, con la cessione di Allan il Napoli recupererà già metà dell’investimento per Victor Osimhen. L’altra metà dovrebbe arrivare da Milik, il quale è destinato a lasciare gli azzurri nelle prossime settimane. Se così non fosse, ADL ha già minacciato il giocatore con la possibilità di passare un anno intero in tribuna.