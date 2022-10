Napoli, in Inghilterra conoscono il prezzo per Osimhen

Osimhen, dopo lo stop forzato di quasi due mesi, è tornato in campo e ha consacrato i tre punti contro il Bologna e la vetta della classifica per gli azzurri.

Il nigeriano era fermo dall’infortunio guadagnato contro il Liverpool, inizialmente si sperava che riuscisse a recuperare in tempo per tornare in campo contro l’Ajax ma si è poi scelto per una terapia più conservativa che ha allungato i tempi per il rientro.

Dal suo rientro in campo gli occhi sono nuovamente puntati su di lui. Non è, infatti, una novità che Victor Osimhen sia oggetto del desiderio di diversi club sia in Italia che in Europa.

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal Daily Star, infatti, Arsenal e Manchester United si sarebbero informati riguardo il prezzo per l’attaccante fissato dal presidente De Laurentiis a 100 milioni.

Sul nigeriano, però, potrebbe esserci anche la concorrenza del Chelsea che è alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare la propria rosa. In questa prospettiva, sembra proprio che Osimhen abbia attirato l’attenzione di Potter.