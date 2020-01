Napoli in lutto, è deceduto il dirigente Giovanni Ardone

Dalle prime pagine di oggi 12 Gennaio 2020, domenica, si apprende una brutta notizia non solo per la SSC Napoli ma per il mondo del calcio in generale. Durante la notte, infatti, è venuto a mancare Giovanni Ardone, dirigente giovanile della società partenopea.

Questo il tweet della SSC Napoli dal quale si apprende il decesso del dirigente azzurro: “Tutto il Napoli è vicino alla famiglia di Giovanni Ardone. Ciao Giovanni. Ci mancherai”.

All’indomani della sconfitta contro la Lazio, quindi, la SSC Napoli è in lutto per la morte del suo dirigente che ha sempre guidato la squadra giovanile con passione e dedizione.

Una brutta notizia che sconvolge soprattutto l’ambiente giovanile partenopeo che, in questa stagione, è all’ultimo posto in classifica. Con Giovanni Ardone va via un pezzo di Napoli giovanile.

Tutta la SSC Napoli fa le proprie condoglianze alla famiglia di Giovanni sperando di dedicare la prossima vittoria della Primavera proprio al suo dirigente che non ha mai mollato anche nei momenti più difficile.