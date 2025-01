Napoli in pressing su Frattesi: il sogno di mercato dei partenopei

Il Napoli punta a rafforzare ulteriormente il centrocampo e ha messo gli occhi su Davide Frattesi, attualmente in forza all’Inter. Il direttore sportivo Manna starebbe valutando la fattibilità di un’operazione importante, con una cifra complessiva che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Tuttavia, la richiesta iniziale del club nerazzurro parte da 45 milioni, una somma che ha acceso anche l’interesse della Roma.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter è ferma su una valutazione elevata e chiara: la cessione di Frattesi avverrà solo per un’offerta adeguata. La cifra richiesta, seppur trattabile, potrebbe scendere leggermente fino a un minimo di 38-40 milioni.

Questo margine di flessibilità lascia uno spiraglio aperto per eventuali trattative, ma segnala anche la volontà del club milanese di non rinunciare facilmente al centrocampista.

L’Inter e il futuro di Frattesi

Il giocatore, 25 anni e nel pieno della sua maturità calcistica, rappresenta un elemento chiave per l’Inter. Non è escluso che il club decida di trattenere Frattesi almeno fino al termine della stagione, cercando di ricucire eventuali tensioni interne per preservare un asset strategico.

Napoli pronto a sfidare la concorrenza

Il Napoli, intanto, monitora con attenzione la situazione, consapevole della necessità di un investimento importante per assicurarsi il giocatore. Con la Roma pronta a inserirsi nella corsa, la sfida per aggiudicarsi Frattesi potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, in vista delle decisioni definitive che saranno prese sul futuro del centrocampista.