Napoli, in ribasso le quotazioni di Conte: due nomi in cima alla lista di De Laurentiis

Il giornalista SKY, Massimo Ugolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del possibile nuovo allenatore della SSC Napoli. Secondo l’inviato SKY, infatti, la pista Conte si sarebbe raffreddata, con due allenatori che, attualmente, sarebbero in cima alle preferenze della dirigenza partenopea: “Il borsino della panchina azzurra è in piena fibrillazione”.

“In netto ribasso le quotazioni di Antonio Conte, titolo che ha perso valore dopo i rumors provenienti da Castel Volturno e qualche indiscrezione filtrata al termine della proiezione del film sullo scudetto […]”.

“Il presidente vorrebbe un profilo più stabile, cioè un allenatore con il quale almeno sulla carta stilare una programmazione triennale. Per questo motivo sono in netto rialzo le possibilità che Stefano Pioli possa essere scelto come il nuovo allenatore del Napoli”.

“Gasperini resta in freddo, titolo caratterizzato dall’incertezza, troppi vincoli ancora in piedi con l’Atalanta, mentre all’orizzonte conquista di nuovo spazio Vincenzo Italiano, allenatore che De Laurentiis non ha mai perso di vista. Al momento allora uno tra Pioli e Italiano per essere il nuovo tecnico al posto di Francesco Calzona”.