Napoli, in Serie B è Tutino show: 10 gol e grandi prestazioni, Giuntoli è alla finestra

Anche sa la sessione di calciomercato invernale è terminata da un pezzo, Giuntoli e il suo entourage sono già al lavoro per quelle che saranno le future operazioni in entrata e in uscita.

Reparto che avrà senza dubbio bisogno di nuovi innesti è quello offensivo, soprattutto in vista dell’impegno in Europa, preferibilmente Champions, che il Napoli si è prefissato di ottenere per la prossima stagione.

Ebbene importante è anche dare un occhio alle giovani promesse delle giovanili sparse in giro per l’Italia, come Gennaro Tutino. La Salernitana sta volando in Serie B, dopo l’ultima vittoria ad Ascoli per 2-0 ed aver conquistato il secondo posto in classifica.

A decidere la partita con due gol è stato proprio Tutino: l’attaccante 25enne è di proprietà del Napoli e si è reso protagonista in questa stagione realizzando ben 10 gol in campionato e ottime prestazioni.

La dirigenza partenopea ne sta seguendo attivamente la crescita, e anche se la Salernitana può vantarne l’opzione di riscatto, se dovesse continuare così il giocatore potrebbe diventare una soluzione più che valida per il prossimo campionato.

“La vittoria, la doppietta, il decimo gol in campionato. Tutto bello, ma adesso i nostri pensieri sono solo per Patryk Dziczek . Forza amico, questa vittoria è per te”, sono state queste le parole usate da Tutino su Instagram per festeggiare il suo successo.