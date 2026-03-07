Napoli, in Serie B un altro gioiello azzurro: Luis Hasa

Il SSC Napoli guarda già al futuro e inizia a progettare una mini rivoluzione per la prossima stagione. L’idea della società è chiara: ringiovanire la rosa senza perdere competitività, inserendo gradualmente nuovi talenti accanto ai giocatori più esperti. Un percorso che è già iniziato durante il mercato di gennaio, quando il club ha deciso di investire su profili giovani e di prospettiva. Tra i primi segnali di questo nuovo corso ci sono stati gli arrivi di Alisson Santos e Giovane.

Parallelamente, però, potrebbero esserci anche alcune uscite. Tra i nomi che potrebbero salutare c’è quello di David Neres. L’esterno brasiliano ha alternato buone prestazioni a diversi problemi fisici che ne hanno limitato la continuità. Inoltre, con l’avvicinarsi dei trent’anni, il suo profilo non rientra pienamente nella strategia di ringiovanimento che il club vorrebbe portare avanti.

Il sostituto, però, il Napoli potrebbe averlo già in casa. Si tratta di Luis Hasa, giovane talento attualmente in prestito in Serie B e protagonista di una stagione molto positiva. Il suo percorso ricorda quello di Antonio Vergara. Hasa, infatti, non è solo un esterno offensivo classico: può agire anche da trequartista o da mezzala offensiva, qualità che lo rendono un giocatore estremamente utile nelle rotazioni. Proprio questa versatilità potrebbe convincere Conte a puntare su di lui nella prossima stagione.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, il Napoli potrebbe presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato con un reparto offensivo giovane e dinamico. In quella zona di campo Conte potrebbe affidarsi a Vergara, Giovane ed eventualmente Hasa, tre profili di grande prospettiva .