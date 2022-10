Napoli, in squadra è presente un robot. Mourinho rincara la dose su Lozano

Al termine della partita contro la Roma, l’allenatore dei giallorossi, José Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita e di quanto accaduto sul terreno di gioco.

“Nel finale è stato espulso il preparatore atletico, ma Irrati ha sbagliato perché Lozano ha aggredito uno dei miei“

“Io prima delle partite cerco di aiutare i miei a capire il profilo dell’arbitro, oggi ho detto che era emozionalmente equilibrato. Potevamo giocare con un certo livello di fisicità, ho sbagliato a dirlo“.

Ancora una volta, tra i migliori in campo del Napoli, il capitano Giovanni Di Lorenzo. La prestazione del giocatore, sia in difesa che in attacco, è stata superlativa. Fino ad ora, il terzino azzurro, ha giocato tutte le gare della stagione. Qualche settimana fa, il suo allenatore, Luciano Spalletti, dichiarava:

“Non è il solo ad aver avuto un minutaggio importante. Si vanno a vedere tanti elementi per capire se ci sono le possibilità di buon recupero. Per quanto riguarda Di Lorenzo, è un robot più che un umano. Lui anche quando fa l’allenamento dopo la gara, ti manda segnali ben precisi di quella che è la sua condizione. Non abbassa mai la guardia. E’ un capitano vero, professione capitano per lui“.