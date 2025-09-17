mercoledì, Settembre 17, 2025
Calcio

Napoli, incassi da capogiro dalla Champions! Ecco i dettagli

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
0
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

I partenopei possono arrivare a guadagnare tantissimo da questa campagna europea, specialmente perché la nuova Champions League garantisce entrate sicure a tutte le squadre impegnate nel suo svolgimento

Il Napoli può sorridere a livello economico

Per i partenopei, e non solo, la Champions League può risultare come una ghiotta opportunità per portare soldi all’interno delle casse azzurre. Dopo due anni di distanza dall’ultima volta, infatti, il Napoli è tornato nella massima competizione europea e sembra abbia voglia di trarre il meglio de questa esperienza.

L’obiettivo è quello di arrivare più avanti possibile, sia per voglia di ottenere blasone che a livello economico. L’obiettivo minimo sembrerebbe essere centrare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, magari evitando i Play off. Un obiettivo in piena linea con quello che Antonio Conte sta costruendo. Ma quali potrebbero essere le entrate del Napoli dalla Champions League?

Ecco cosa può succedere

La quota minima per la partecipazione è di circa 43.55 milioni di euro, tra qualificazione al girone unico, diritti tv e questioni di ranking. Altri soldi possono arrivare da ogni vittoria nella League Phase, che porterebbero circa 2 milioni ogni 3 punti. 700mila euro per il pareggio. Poi ottavi 11 milioni, quarti 12.5 milioni, tanti soldi e abbordabilissimi per gli azzurri.

Giuseppe Federici
Giuseppe Federici
