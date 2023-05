Napoli, incontro con Danso a Roma

I partenopei avrebbero incontrato a Roma gli agenti di Danso nella serata di ieri. Il calciatore del Lens sarebbe una priorità per la difesa

Il Napoli continua a pensare a cosa fare per il futuro. Con Kim Min Jae che sembra possa salutare per andare in Inghilterra. Infatti, il giocatore sembra essere deciso – secondo voci – ad andarsene al Manchester United.

I red devils, infatti, sarebbero convinti di poter prendere il calciatore pagando la clausola rescissoria che pende sul suo cartellino. Il giocatore avrebbe dato il benestare all’operazione, con Aurelio De Laurentiis che vorrebbe capire se trattenere il giocatore. Il giocatore sembra contento per questa vittoria, infatti ha dichiarato: “Vedendo i tifosi gioire e festeggiare per strada mi sono reso conto per davvero che avevamo vinto. Mi sento bene, il duro lavoro è stato ripagato. Il numero 3 della maglia che indosso è per il numero di scudetto vinti, dopo 33 anni la città lo ha rivissuto. Non posso che ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto”.

Il sostituto

Nella serata di ieri sarebbe andato in scena un incontro per definire il possibile arrivo del sostituto del sudcoreano. Infatti, a Roma l’entourage di Kevin Danso avrebbe incontrato quelli del Napoli. Il giocatore è attualmente al Lens e potrebbero bastare 15 milioni di euro per prelevarlo.

I partenopei sarebbero da tempo sul giocatore, che è fortemente voluto anche dalla Fiorentina. Il Napoli, però, avrebbe già mosso i primi passi per far sì di capire se l’austriaco possa potenzialmente essere un profilo per il futuro prossimo.