Napoli, incontro Gattuso – giocatori: spunta una decisione in vista del match con la Lazio

Il match casalingo del Napoli contro l’Inter non ha portato solo notizie negative. In casa azzurra c’è la convinzione che l’anima della squadra sia viva e lo si è dimostrato per larga parte della partita contro i nerazzurri. Gli uomini di Gennaro Gattuso, nonostante alcuni errori fatali, hanno tenuto bene il campo, sicuramente meglio delle ultime uscite stagionali.

Bisogna ripartire quindi da questa traccia, con lo spirito giusto e rimboccandosi le maniche. In tale direzione è avvenuto, secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di oggi, un faccia a faccia tra Gennaro Gattuso e i propri calciatori. Una lunga chiacchierata per analizzare il momento attualmente vissuto dall’ambiente e soprattutto per evidenziare i fondamentali da cui ripartire.

Nel corso del colloquio è stata poi presa una decisione importantissima: allenamenti ogni giorno da qui alla gara di domenica contro la Lazio. Una presa di posizione, condivisa da tutti il gruppo, che conferma la voglia di rivalsa dell’ambiente azzurro, desideroso di riprendersi quanto prima.

Il calendario di certo non aiuta la situazione: nelle prossime tre partite il Napoli affronterà Lazio, Fiorentina e Juventus. Se da una parte sono evidenti le insidie che questi prossimi match riservano, dall’altra parte l’elevato tasso di difficoltà delle avversarie potrà stimolare la squadra azzurra a compattarsi e a dare il meglio di sé.