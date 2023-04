Napoli, Incontro tra ADL e l’agente di Kvara: arriva la conferma sul futuro. Osimhen? Si deciderà a giugno

Il Napoli, abbandonato definitivamente il sogno Champions, ha intenzione di riprendere a testa alta la corsa verso lo scudetto. La squadra, infatti, nonostante la delusione della sconfitta contro il Milan allo stadio Diego Armando Maradona, ha ancora voglia di incantare i tifosi con le proprie giocate.

Non a caso, molti talenti azzurri sono entrati nel mirino delle big europee. Si pensi all’arrivo di Kvara che è stata una vera e propria sorpresa di mercato firmata Aurelio De Laurentiis. Acquistato per 10 milioni di euro, adesso sta facendo impazzire le difese della Serie A con le sue giocate.

Il giovane georgiano ha sicuramente il potenziale del fuoriclasse e De Laurentiis non ha intenzione di lasciarselo scappare. Il presidente, infatti, vuole blindarlo in maglia azzurra prolungando il suo contratto fino al 2028 con un ingaggio da 2,5 milioni di euro all’anno più bonus. Considerando il gradimento del calciatore ci sarà solamente da definirne i dettagli.

De Laurentiis ha già incontrato l’agente del ragazzo. Tutta la verità sull’incontro è stata raccontata da Ciro Venerato: “E’ stata un’occasione per parlare del futuro del ragazzo. C’è tutta la volontà del patron di premiarlo, il rinnovo con adeguamento non è una necessità impellente avendo firmato soltanto un anno fa. Ma non ci saranno problemi. C’è stata una stretta di mano virtuale, il nuovo appuntamento per delineare i dettagli dell’accordo ci sarà ad ottobre“.

Su Osimhen invece: “La situazione è diametralmente opposta. Il futuro del ragazzo si deciderà a giugno e con ogni probabilità il nigeriano approderà in un top club europeo. All’interesse del Chelsea, di cui andrà decifrato il futuro in panchina, va aggiunto quello di società con il Real Madrid e il Psg“.