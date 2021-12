Napoli, incubo Coppa d’Africa. Auriemma: “Ci sarà parere sfavorevole per Osimhen”

Sul proprio canale Youtube, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato del momento del Napoli e di una manifestazione che porterà gli azzurri a perdere alcuni dei suoi giocatori chiave, la Coppa d’Africa.

“Non è una cosa normale vedere due infortunati seri non completamente guariti, come Osimhen o Koulibaly, raggiungere le proprie nazionali dopo la convocazione per la Coppa d’Africa“.

“Per Osimhen probabilmente ci sarà un parere sfavorevole sia da parte del medico sociale del Napoli che del chirurgo che l’ha operato“.

La Coppa d’Africa porterà via da Napoli non solo Osimhen, ma anche altri tre calciatori importanti: Koulibaly, Ounas e Anguissa.

Raffaele Auriemma ha infine dichiarato: “Deve intervenire la FIFA, che già sta accettando un torneo che si gioca nel corso della stagione“.