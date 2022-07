Napoli, indiscrezione di Repubblica: il club azzurro su Keylor Navas

Dopo le incessanti notizie circa il blocco del calciomercato del Napoli, la Repubblica ha lanciato un’indiscrezione molto interessante sul club guidato da Aurelio De Laurentiis. Finora oltre agli addii di Lorenzo Insigne e ormai quasi sicuramente anche quello di Dries Mertens, l’unico acquisto messo a disposizione di Luciano Spalletti è il georgiano Kvaratskhelia. Ad andare via c’è anche il portiere colombiano Ospina, per cui bisognerà rinforzare i pali: pare infatti che gli azzurri siano interessati a Keylor Navas.

Il Napoli su Keylor Navas

La Repubblica ha pubblicato un’indiscrezione clamorosa circa il mercato del Napoli. Pare che ADL stia pensando all’acquisto di Keylor Navas, portiere costaricano del Paris Saint Germain, ex Real Madrid con cui ha vinto tre Champions League. Il centroamericano, però, non ha ben digerito il dualismo e la rivalità che si è venuta a creare sotto la Tour Eiffel dopo l’ingaggio di Gianluigi Donnarumma e preferirebbe cercare un club che gli potesse garantire la titolarità indiscussa.

Il portiere, dunque, arriverebbe solo per fare il titolare, pertanto se così dovesse essere, il club azzurro metterebbe in discussione anche il rinnovo di Alex Meret. Attualmente non ci sono delle conferme o smentite, quindi dovremo attendere i prossimi giorni per saperne di più.

Il trentacinquenne ha ancora due anni di contratto con il PSG e se De Laurentiis davvero dovesse decidere di acquistarlo, non si dovrebbe trattare di un grande esborso economico. Secondo il portale TransferMarkt il prezzo del suo cartellino si aggira attorno agli 8 milioni di euro. Il vero problema sarebbe il suo ingaggio, visto che attualmente è nella Top 10 dei più pagati dal club francese.