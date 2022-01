Napoli, indiscrezioni dal Belgio: Januzaj per il post Insigne?

Il Napoli dovrà attuare una strategia vincente per sostituire Lorenzo Insigne, il quale è volato oltreoceano per una nuova esperienza in Canada. Chiaramente il vuoto lasciato dal giocatore ha diviso i tifosi del club azzurro ma non si può continuare a rimandare. Dal Belgio, infatti, arrivano delle indiscrezioni circa il post-Insigne: a sostituirlo Adnan Januzaj?

Nuovo nome per l’estate

I colleghi belgi di Voetbal 24 hanno lanciato alcune indiscrezioni circa l’arrivo a Napoli del giocatore della Real Sociedad. Il suo contratto, infatti, scadrà a giugno per questo motivo alcuni giornalisti sono convinti che il club azzurro tenterà di portarlo in Italia.

Queste indiscrezioni trovano conferma anche in alcuni portali spagnoli, tuttavia nulla attualmente sembrerebbe sicuro. Di fatti, il calciatore classe 1995 non è detto che non possa rinnovare con la sua squadra attuale. Se il Napoli dovesse tentare il colpo tuttavia potrebbe guadagnarci poiché il calciatore arriverebbe a parametro zero.

Sulle tracce del giocatore belga anche Real Betis e Siviglia, pertanto il Napoli dovrà trovare una strategia vincente per convincerlo a vestire azzurro.

La strategia del Napoli

Tanti nomi per questo mercato di gennaio e per quello estivo, tutti con un obiettivo comune: quello di rinnovare la rosa del club azzurro. Trattative sicuramente complesse, non solo a livello economico ma soprattutto per la competitività degli altri club. Il Napoli dovrà in ogni caso cedere qualcuno per far spazio nella rosa, altrimenti non sarà affatto possibile acquistare.