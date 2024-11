Napoli, individuati due calciatori che possono andare via a gennaio: sono Zerbin e Juan Jesus

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Lecce sarebbe interessato ad acquistare un calciatore del Napoli: Alessio Zerbin. L’ala sinistra del Napoli non ha trovato spazio nelle rotazioni di Antonio Conte in questa stagione e rappresenta un obiettivo concreto per il Lecce, che da tempo segue il giocatore.

L’attacco di Antonio Conte, soprattutto con l’arrivo di David Neres durante il mercato estivo, è ormai al completo e poco è lo spazio a disposizione per l’attaccante italiano, il quale si sarebbe aspettato qualche minuto in più in questa prima parte della stagione.

ALESSIO ZERBIN E JUAN JESUS VERSO L’ADDIO. I DUE CALCIATORI SEMBRANO ESSERE SACRIFICABILI E LA SSC NAPOLI CERCA DUE NUOVI PROFILI PER RINFORZARE LA SQUADRA IN VISTA DELLA SECONDA PARTE DELLA STAGIONE

Da parte di Aurelio De Laurentiis sicuramente arriverà un ok per il suo trasferimento. Il calciatore viene valutato circa 5 milioni. Un altro giocatore pronto all’addio, già nel mercato di gennaio, è Juan Jesus. La SSC Napoli cerca, infatti, un altro difensore e proprio l’ex Roma ed Inter sarebbe l’indiziato per far spazio ad un nuovo centrale difensivo.