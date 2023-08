Napoli, individuato il possibile successore di Osimhen: affare da 80 milioni

Il futuro di Victor Osimhen non è molto chiaro. L’attaccante è infatti tentato dall’offerta di 200 milioni di euro complessivi provenienti dall’Arabia e starebbe facendo le sue valutazioni in merito ad un possibile trasferimento dove troverebbe anche un ex idolo dei napoletani: Kalidou Koulibaly.

La SSC Napoli avrebbe già individuato l’eventuale sostituto di Osimhen: Jonathan David. L’attaccante del Lille è valutato circa 60 milioni di euro, ma, a questo punto, ne serviranno almeno venti in più per far barcollare il club francese. Un acquisto da 80 milioni per sostituire il nigeriano, un nuovo bomber che però bisognerà comunque formare visto che arriva a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A.