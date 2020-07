Napoli, individuato il post Allan: è Dominik Szloboszlai del Salisburgo

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni del portale online TuttomercatoWeb. Oggetto delle sue parole è stato l’interesse del Napoli per Dominik Szloboszlai, giovane centrocampista del Salisburgo.

Il profilo, molto seguito dalla dirigenza azzurra, sarebbe l’ideale per rimpiazzare l’ormai sicuro partente Allan. Su quest’ultimo, come affermato dallo stesso giornalista, vi sarebbe l’Everton di Carlo Ancelotti. Ecco dunque le parole di Marchetti a TMW.

“Posto che l’Everton ha messo gli occhi su di lui e che potrebbe anche sferrare l’offensiva, il Napoli sa già dove guardare per sostituirlo: Dominik Szloboszlai, centrocampista del Salisburgo, che piace molto anche al Milan e che ha una clausola da 25 milioni.

“Previsto a breve un incontro con Giuntoli per capire le intenzioni del ragazzo, che sembra ben predisposto. Insomma un Napoli di talento, giovane, capace di stupire ed investire. E che dopo questo rush firmato Gattuso si candida per una stagione dal sapore diverso”.

Un colpo che, se andasse in porto, sarebbe di grandissimo spessore. Dominik Szloboszlai, classe 2000, è un prospetto interessantissimo sia in ottica presente che in quella futura. Il calciatore ungherese appare infatti dotato già di grandissima personalità e, considerata la giovane età, non può far altro che migliorare. Sul giocatore è forte l’interesse del Milan.